Serie C, il Fiorenzuola si rinforza con l’esterno Alessandro Godano

Nuovo acquisto in casa Fiorenzuola. La compagine calcistica della Val d’Arda si rinforza, infatti, con l’esterno offensivo Alessandro Godano, classe 1997, per la stagione di serie C 2021/2022 con opzione di rinnovo per un’altra annualità.

Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, Godano con la primavera della squadra calabrese ha collezionato 43 presenze. Da lì per lui un’esperienza importante con la maglia del Rende Calcio, con cui tra il 2017 ed il 2020 ha collezionato 51 presenze in Serie C con 2 reti e 3 assist al suo attivo.

Nell’ultima stagione Godano ha militato nell’Audace Cerignola in Serie D Girone H, totalizzando 15 presenze con 1 rete e 3 assist all’attivo.