Un centrocampista di scuola Inter per il Fiorenzuola: dal Fanfulla arriva Palmieri

Con il Fanfulla, in Serie D, ha totalizzato 82 presenze condite da 10 reti e 5 assist, confermandosi un giocatore con una spiccata dote negli inserimenti. Si tratta di Riccardo Palmieri, centrocampista classe 1995 nato a Lodi e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Prima l’esperienza con la Primavera del Modena, poi 110 presenze totali in Serie D divise tra le maglie di Fanfulla, Fidenza, Desenzano Calvina, Olginatese e Foligno.

Palmieri è a disposizione di mister Luca Tabbiani e del suo staff per il ritiro in vista della prossima stagione di Serie C.