Fiorenzuola, domani esordio con la Feralpi. Tabbiani: “Vogliamo essere la sorpresa”

Tutto pronto in casa Fiorenzuola in vista dell’esordio in campionato di domani, sabato 28 agosto, contro la Feralpisalò, con la sfida in programma domani alle 17:30 in casa dei lombardi.

“Conosciamo bene il valore dei nostri avversari – spiega mister Luca Tabbiani – ma proveremo comunque a prendere da subito in mano il pallino del gioco, per imporre il nostro ritmo. E’ la nostra filosofia e si cercherà di portarla avanti anche al cospetto delle squadre più forti. Ci attende un avvio di stagione in salita, ma fortunatamente tutti i ragazzi colpiti recentemente dal Covid sono tornati in gruppo. E chiaro, non siamo ancora al 100% ma la sfida di Coppa contro l’Entella ci ha fatto capire che possiamo fare buone cose. La nostra intenzione è quella di essere la sorpresa di questo campionato, abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Ho infatti tra le mani una squadra ben allestita dal direttore Bernardi, con tanti ragazzi forti e volenterosi. Con umiltà ma grande entusiasmo ci tuffiamo in questo campionato”.

LE ULTIME MANOVRE DI MERCATO – Nel frattempo il Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver ingaggiato Michele Currarino in vista della stagione 2021/2022 di Serie C. Esterno offensivo classe 1992 di Levanto, Currarino è un innesto importante per la squadra rossonera; cresciuto nel settore giovanile di Virtus Entella, ha disputato tre stagioni in Serie D con la maglia della Lavagnese. Da lì il ritorno all’Entella, dove ha disputato 22 presenze in Serie B e 18 in Serie C prima di passare al Monopoli, squadra da cui è stato prelevato dal Fiorenzuola. Currarino è a disposizione di Tabbiani, con cui aveva già lavorato ai tempi della Lavagnese, e del suo staff.