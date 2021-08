Fiorenzuola, contro la Feralpisalò un esordio in C da favola: finisce 1-2 in rimonta

Dopo 19 anni tra i Dilettanti, il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani bagna il proprio ritorno in Serie C con un incredibile successo per 1-2 sulla Feralpisalò (una delle squadre più forti dell’intero girone e tra le candide alla vittoria finale), conquistato in rimonta e per di più in inferiorità numerica.

La sfida, dopo un primo tempo avaro di emozioni e chiuso a reti bianche, si è accesa nella ripresa. Prima all’8′, quando Miracoli dal dischetto (con il penalty causato da un fallo di Palmieri in piena area su Guidetti) ha portato in vantaggio la squadra di casa e poi due minuti più tardi, con Mamona bravissimo a trovare la rete del pareggio sugli sviluppi di un rapido contropiede.

L’espulsione per doppia ammonizione di Palmieri ha complicato i piani dei rossoneri, costringendo i ragazzi di Tabbiani a giocare in dieci. La Feralpisalò, forte della superiorità numerica, si è messa a spingere forte, portandosi più volte vicina al raddoppio. Battaiola è stato però monumentale, parando i tentativi di Spagnoli e compagni e preservando il punteggio. Punteggio che tuttavia, in maniera del tutto clamorosa, è mutato in favore dei piacentini a sette minuti dal termine. Nelli, neoacquisto prelevato dal Modena, ha infilato alle spalle del portiere di casa un siluro imprendibile, che ha sancito la vittoria all’esordio dei valdardesi.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO – La prima occasione la creano comunque i padroni di casa al 7′: dopo una fuga, palla messa in mezzo dalla sinistra da Corrado ma nessun compagno riesce a svettare nella mischia. Al 9′, altro spunto di Corrado che dalla distanza scocca un mancino insidioso, bloccato senza problemi da Battaiola. Al 18′ ecco il primo tiro in porta del Fiorenzuola: ci pensa Palmieri, decentrato a sinistra, a scoccare un destro a giro che finisce tra le braccia dell’estremo difensore avversario. Al 28′ altro tiro dalla distanza targato Dimarco, pallone alto non di molto sopra la traversa. Al 35′ primo corner della gara in favore della Feralpi: pallone messo in mezzo e Bacchetti che non ci arriva per un soffio. Al 43′ cattivo disimpegno di Battaiola, con Spagnoli che dal nlimite dell’area calcia una rasoiata con la sfera che termina a lato.

Feralpisalò (4-3-1-2): Gelmi; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Balestrero; Miracoli, Spagnoli. A disp. Liverani, Porro, Brogni, Di Molfetta, Suagher, Guerra, Cristini, Luppi, Tulli, Damonte, Tirelli, Salines. All. Vecchi.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Zaccariello, Palmieri, Esposito; Currarino, Arrondini, Mamona. A disp. Maini, Olivera, Maffei, Oneto, Baldini, Nelli, Molinaro, Giani, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. All. Tabbiani.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI