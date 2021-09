Il Fiorenzuola riabbraccia il suo pubblico: alle 17.30 sfida interna con il Renate

E’ tempo di debutto casalingo in Serie C per il Fiorenzuola di mister Tabbiani, che oggi (sabato 4 settembre) alle 17.30 sfiderà al Pavesi il Renate.

Una settimana dopo il successo corsaro all’esordio contro la Feralpisalò, i rossoneri cercheranno in tutti i modi di bissare quanto di buono si è visto alla prima di campionato. Tabbiani riabbraccia bomber Bruschi, che rientra da una squalifica, mentre dovrà fare a meno di Palmieri espulso a Salò e di Tommasini (anche lui squalificato). Fiorini sta recuperando dall’infortunio ma sarà ancora indisponibile mentre Stronati è fermo ai box.