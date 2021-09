Cadeo, le idee dei candidati sindaco per i lavori pubblici. LE INTERVISTE

Si avvicina il voto del 3 e 4 ottobre per i comuni chiamati al rinnovo dell’amministrazione. Tre i candidati per la carica di sindaco di Cadeo (in base all’ordine estratto per la scheda): Eufrasia Grazia Longo con la lista “Rinnoviamo Cadeo”; Maria Lodovica “Marica” Toma con la lista “Cambia Cadeo”, Paolo Epifani con la lista “Forza Cadeo”

Gli elettori sono 4.574. Il sindaco uscente Marco Bricconi dopo due mandati non si può ricandidare.

CADEO, LE LISTE E I CANDIDATI SINDACO (IN ORDINE ALFABETICO)

Ai candidati sindaco abbiamo chiesto di parlare in 30 secondi dei principali progetti per i lavori pubblici. Le interviste sono state realizzate in base all’ordine di sorteggio sulla scheda elettorale.

