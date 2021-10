Fiorenzuola domani in campo col Lecco. Tabbiani: “E’ ora di tornare a fare punti”

Smaltire la bruciante sconfitta subita nel turno infrasettimanale per mano della capolista Padova (secondo ko consecutivo) per tornare in carreggiata e tornare a fare punti. È questo il diktat in casa Fiorenzuola, con i rossoneri che domani alle 14.30 sfideranno tra le mura amiche dello stadio Pavesi il Lecco. Le aquile sono tornate a volare grazie al netto successo per 3-0 sulla Pro Patria, piazzandosi al quarto posto a quota 12. Una squadra, quella guidata da mister Zironelli, senz’altro molto interessante con i vari Iocolano, Tordini, Marzorati che in sei giornate hanno già collezionato quattro belle vittorie.

“Il Lecco – ha spiegato alla vigilia della partita il tecnico valdardese Luca Tabbiani – per come gioca mi piace tantissimo. Mi piace il lavoro del suo allenatore, mi piace come è messa la squadra in campo. Parliamo inoltre di un gruppo forte tecnicamente che prevedo finirà nei playoff a fine stagione. Per quanto riguarda noi, abbiamo smaltito la rabbia per le due recenti sconfitte, decise da episodi. Adesso è importante portare a casa qualcosa, sarebbe un giusto premio per come abbiamo lavorato in settimana”.

In casa valdardese risultano assenti per infortunio Molinaro, Fiorini e Stronati. La partita infrasettimanale col Padova ha sicuramente lasciato delle scorie in termini di stanchezza e Tabbiani quasi sicuramente avrà intenzione di ritoccare la formazione per dare riposo a qualche rossonero.

Probabile formazione

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Varoli, Guglieri; Currarino, Zaccariello, Nelli; Mamona, Oneto, Bruschi. (Burigana, Olivera, Maffei, Tommasini, Esposito, Palmieri, Giani, Cavalli, Arrondini, Di Marco, Danovaro, Godano). All. Tabbiani

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa (assistenti Catani, Colavito, Olmi Zippilli)