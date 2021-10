Basket Serie B, i Fiorenzuola Bees inaugurano la stagione contro Padova

Si apre oggi, domenica 3 ottobre, il campionato di Serie B del Basket Fiorenzuola: i gialloblu di coach Galetti affronteranno Padova tra le mura amiche del Palamagni. La sfida, con fischio d’inizio alle 18.00, si giocherà a porte chiuse in attesa del completamento dei lavori nella struttura valdardese per l’omologazione alla B.

Diversi i volti nuovi dei Fiorenzuola Bees in questa stagione, oltre ai confermati capitan Galli, Livelli, Bracci, Ricci e il giovane Bussolo, con la consapevolezza di aver allestito una squadra giovane che tuttavia vuole divertirsi e confermare sul campo il basket predicato dallo staff tecnico fiorenzuolano, confermato è composto (oltre da coach Galetti), dagli Assistenti Bricchi, Zanella e Mellone e dal Preparatore Atletico Donazzi.

Nell’unica uscita ufficiale finora disputata dai Bees, in Supercoppa Centenario, è stato ko per Galli e compagni, superati da Cremona al PalaRadi per 84-71. Per il resto, diversi i test match disputati con una crescita costante della formazione valdardese. Padova ha invece vinto la prima gara in Supercoppa Centenario (75-70 su Monfalcone con Ferrari e Cecchinato autori di 17 punti a testa), venendo sconfitta nel secondo turno da Vicenza per 56-67.

La squadra patavina, allenata da coach De Nicolao, è reduce da una stagione dove una bomba allo scadere di Ferraro (Aurora Jesi) nell’ultima gara (66-67) ha compromesso la possibilità di entrare in griglia playoff. Partita dunque complessa per i Bees, ma la squadra di Galetti vuole candidarsi come vera e propria “scheggia impazzita” del girone B di Serie B. I Fiorenzuola Bees vogliono farsi trovare pronti.