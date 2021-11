Verso Juve U23-Fiorenzuola. Tabbiani: “Là per fare punti. La nostra forza è il gruppo”

Dopo il pareggio del velodromo Pavesi ottenuto nel derby con il Piace, domani il Fiorenzuola va alla caccia di altri punti nella tana della Juventus Under 23 (fischio d’inizio alle 14.00). Dei bianconeri ha parlato il tecnico valdardese Luca Tabbiani.

“Le qualità individuali dei giocatori della Juventus under 23 – dice – non si discutono. Vantano 12 nazionali in rosa, sono tutti giovani con grandi prospettive e per molti di loro c’è la possibilità di raggiungere palcoscenici prestigiosi. Calcisticamente è la squadra con la maggior tecnica individuale, gioca un buon calcio e la classifica parla chiaro. Pur con una partita in meno da recuperare, la Juve U23 è in ottima posizione, avanti di due punti rispetto al Fiorenzuola. Se vincesse il recupero col Padova la formazione bianconera schizzerebbe veramente in alto. Per noi sarà una partita difficile che tuttavia cercheremo di affrontare col solito piglio giocando a viso aperto. La nostra forza è il gruppo e lo dimostreremo anche allo stadio Moccagatta”.