Fitta nebbia sul campo di Fiorenzuola, la sfida con il Trento rinviata di 45′

Scontro diretto per i rossoneri del Fiorenzuola che nella 27esima giornata di campionato, turno infrasettimanale, ospitano allo stadio Pavesi il Trento, per un match molto importante in ottica salvezza.

Il Fiorenzuola è reduce dalla sconfitta in trasferta a Lecco, sono due invece i ko di fila subiti dai gialloblu.

Partita a forte rischio causa una fitta nebbia: per il momento il fischio di inizio è stato rinviato di 45 minuti.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Ferri, Cavalli, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Dimarco, Potop, Ghisolfi, Bruschi, Sartore, Oneto, Gerace, Giani, Arrondini, Danovaro, Varoli). All.: Tabbiani.

TRENTO: Marchegiani; Trainotti, Carini, Dionisi, Simonti; Belcastro, Caporali, Scorza; Pasquato, Bocalon, Pattarello. (Cazzaro, Pigozzo, Oddi, Nunes, Chinellato, Raggio, Osuji, Vianni, Barbuti, Seno, Bearzotti). All.: Parlato.

Arbitro: Zucchetti di Foligno