Ritmi subito altissimi, Mamona incontenibile: Fiorenzuola-Triestina 0-0

Il Fiorenzuola riceve la Triestina per la 28esima giornata di campionato di Serie C. Sfida delicata per i ragazzi di mister Tabbiani, reduci da due sconfitte consecutive che l’hanno fatta scendere in piena zona play out.

Rossoneri a trazione anteriore con il tridente Mamona-Mastroianni-Zunno.

La gara inizia senza tatticismi da parte di entrambe le squadre: gli ospiti non concretizzano con Trotta un paio di palle perse a metacampo dai padroni di casa, il Fiorenzuola ribatte con le sgroppate sulla destra dell’incontenibile Mamona.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Varoli, Giglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Dimarco, Potop, Ghisolfi, Bruschi, Sartore, Oneto, Gerace, Giani, Cavalli, Arrondini, Fracassini). All.: Tabbiani

TRIESTINA (3-5-2): Offredi; Ligi, Capela, Lopez; Rapisarda, Crimi, Sakor, Galazzi, Iotti; Trotta, De Luca. (Martinez, Sarno, Gomez, Volta, Procaccio, Petrella, Lauri, Giorico, Baldi, Calvano, Litteri, St. Clair). All.: Bucchi

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino