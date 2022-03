Basket Serie B, Fiorenzuola sfida Jesolo per consolidarsi in zona playoff

Ritorno alla vittoria nel mirino dei “Bees”, che dopo il turno di sosta per la Final Eight di Coppa Italia tornano sul parquet nel campionato di Serie B maschile affrontando Jesolo in trasferta. Oggi, domenica 20 marzo, con palla a due alle 18.00 si aprirà la 23° giornata, dove Filippini e compagni cercheranno il pronto riscatto per mantenere un’ottima posizione nella griglia playoff conquistata meritatamente e con grande dedizione.

Il ko interno contro Crema (74-84) è stato figlio anche di una condizione precaria a livello di salute e il 24% dall’arco non ha aiutato nonostante la caparbietà nel lottare come testimoniava il -4 all’intervallo. Dal canto suo, Jesolo condivide l’ultima piazza con Bernareggio a quota 10 punti ma ha due incontri da recuperare. Tra i giocatori più temibili nelle fila venete, Rossi e Bovo, entrambi oltre i 13 punti e mezzo di media realizzativa. Lo stesso Bovo è temibile nei rimbalzi insieme al centro Quaglia.