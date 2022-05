Non cambia il guardiano della porta del Fiorenzuola. Battaiola ha rinnovato

Non cambia il guardiano della porta dell’U.S. Fiorenzuola 1922. Nicholas Battaiola ha infatti rinnovato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2023.

L’estremo difensore è arrivato in Val d’Arda nel 2019; per Battaiola, quindi, quella che si appresta ad iniziare sarà la quarta stagione in rossonero, dove finora ha disputato un totale di 93 partite.

Durante l’ultima stagione di Lega Pro – culminata con una salvezza tranquilla – Battaiola ha disputato 36 partite, subendo 44 reti e totalizzando un totale di 12 clean sheet.