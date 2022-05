L’attesa è finita: questa sera alle 21 in Piazza Molinari a Fiorenzuola è in programma la festa per i 100 anni dell’U.S. Fiorenzuola Calcio e i 50 anni del Fiorenzuola Basket. Un doppio compleanno che verrà condotto dal giornalista Pierluigi Pardo. L’invito è aperto a tutti i tifosi e agli appassionati di calcio in generale.

