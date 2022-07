Gastronomia, musica e negozi aperti: a Fiorenzuola il 9 luglio la “Notte bianca”

Torna dopo tre anni a Fiorenzuola la Notte bianca con gastronomia, shopping e musica: questi i tre principali ingredienti della serata in programma sabato 9 luglio. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale e, come ogni anno, coinciderà con l’appuntamento di luglio inserito nel calendario dell’iniziativa “Affari In Centro”: a presentarla, nella Sala dell’Orologio del Municipio di Fiorenzuola d’Arda, il Sindaco Romeo Gandolfi e l’assessore al commercio Marcello Minari.

LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA

L’evento si aprirà già dalla mattinata, quando i gazebo di Vetrine in Centro, allestiti nel centro della città, e i negozi aderenti allo stesso circuito, apriranno per offrire al pubblico una lunga giornata di shopping, sino alla nottata: sarà possibile nell’occasione usufruire di saldi e promozioni speciali.

Dalle 18 la “Notte Bianca” entrerà poi nel vivo con l’apertura della zona dedicata ai bimbi, allestita sul lato del campanile di piazza Molinari e curata da Argentini gonfiabili: i locali della stessa piazza offriranno per la cena particolari e ricche proposte gastronomiche, mentre alle 21 il primo spettacolo della serata porterà la firma del comico Fabrizio Fontana, il celebre James Tont di Zelig e dal 2014 nel cast di Striscia la Notizia, dove veste i panni di Capitan Ventosa. Alle 22 arriverà quindi la musica del trio fidentino “Baggio Band”, che presenterà le cover dei più grandi brani italiani, dagli inizi alle ultime tappe della carriera del Divin Codino. Grande musica italiana anche in piazza Caduti dove si esibirà un fiorenzuolano “doc” come il cantante ed autore Matteo Magni, sul palco per il nuovo spettacolo “Cani sciolti in teatro” in cui saranno celebrati i più grandi successi dei cantautori che hanno scritto la storia della musica italiana. A seguire, sullo stesso palco salirà il comico genovese Andrea Di Marco (anch’egli noto protagonista a Zelig) che con la propria chitarra porterà a Fiorenzuola alcuni dei propri personaggi, tra canzoni ed esilaranti sketches comici. Quello della “Notte bianca” sarà comunque un ricco programma fatto di spettacoli e proposte gastronomiche – non solo tradizionali – frutto anche della collaborazione tra bar e ristoranti di Fiorenzuola e dintorni: l’intero programma della manifestazione sarà consultabile sul sito istituzionale www.comune.fiorenzuola.pc.it.

“Da una ventina d’anni – ha esordito l’assessore Marcello Minari in conferenza stampa – quello della “Notte bianca” è uno degli appuntamenti più importanti per il tessuto commerciale della nostra città: sarà un’importante occasione per dare visibilità alle attività commerciali e mettere in mostra le eccellenze dei nostri ristoranti, bar, locali pubblici e artisti. Per questa “Notte bianca” abbiamo così pensato ad offrire al pubblico un mix tra artisti fiorenzuolani molto conosciuti al di fuori del nostro territorio, ed altri provenienti dalle province limitrofe, come due artisti già nel celebre circuito di Zelig. Non saranno solo queste le attrazioni di sabato sera, per cui abbiamo predisposto un fitto programma di eventi ed opportunità enogastronomiche: un’offerta varia e ricca, realizzata in collaborazione con altre realtà ed attività della nostra provincia e grazie al grande impegno dell’ufficio allo sviluppo economico e al commercio del Comune. Generalmente la “Notte bianca” trovava posto nel primo sabato di luglio: quest’anno la scelta è stata diversa, in ordine alla valutazione effettuata insieme ai commercianti ed al nutrito calendario di eventi organizzati sul territorio nel weekend precedente”. “Il programma della “Notte bianca””, ha aggiunto il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, “comprende una notevole offerta culinaria ed enogastronomica, punto di forza della provincia di Piacenza, ed un altrettanto ricco programma di intrattenimento musicale ed artistico: sarà un motivo di soddisfazione vedere le piazze di Fiorenzuola d’Arda, già caratterizzate nei mesi scorsi insieme all’intero centro storico da un importante piano di rilancio e riqualificazione, animate dalle iniziative e dalla partecipazione del pubblico”.

Anche Matteo Magni è intervenuto in Municipio per presentare il proprio spettacolo, “Cani sciolti in teatro”: “È un onore poter partecipare ad un evento di spicco come la “Notte bianca” nella mia Fiorenzuola: “Cani sciolti in teatro” sarà uno spettacolo teatrale e completamente italiano, figlio di questa epoca caratterizzata dal covid. Saranno proposti brani di celebri cantautori italiani come Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Lucio Battisti e Zucchero: sarà presente anche la cantautrice Martina Zoppi, ventenne di Fontana Fredda, che presenterà un proprio pezzo inedito.