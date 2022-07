Velocità e dinamismo: dal Cesena arriva a Fiorenzuola il terzino Moustapha Yabre

Il Fiorenzuola ha ufficializzato l’acquisto di Moustapha Yabre, esterno basso classe 2002 che vestirà la maglia rossonera per la stagione di Serie C 2022/2023.

Cresciuto nel settore giovanile della SPAL, squadra con cui ha anche esordito in Tim Cup dopo una importante stagione in Primavera 1, nella scorsa stagione Yabre ha disputato 7 partite con la maglia del Cesena in Serie C Girone B nella prima metà di stagione.

Il giocatore italo-burkinabe sarà a disposizione di mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo in programma lunedì 11 luglio 2022 a Fiorenzuola.