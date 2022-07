Fiorenzuola, dalla Fiorentina arriva il giovane centrale Filippo Frison

Nato a Bassano del Grappa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina a partire dal 2017. Nella scorsa stagione si è allenato in diverse occasioni con la prima squadra viola sotto gli ordini di mister Vincenzo Italiano, venendo convocato per 3 sfide di Serie A ma senza esordire. E’ l’identikit di Filippo Frison, centrale difensivo classe 2022 e nuovo acquisto del Fiorenzuola. Frison, che vanta 52 presenza in Primavera 1 con la maglia viola, 7 in Coppa Italia Primavera e una un Supercoppa Primavera, arriva in rossonero con la formula del prestito annuale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà