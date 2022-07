Musica, divertimento e gastronomia: in migliaia alla Notte Bianca a Fiorenzuola

Divertimento e musica all’aperto per tutti nella “Notte Bianca”, la più magica dell’estate fiorenzuolana, dove migliaia di persone si riversano per le strade, invase dalle note, dal profumo di prelibatezze gastronomiche, dal vociare dei giovani e dei bambini, dalle compere nei negozi che tengono aperti fino a tardi. Successo per l’evento organizzato sabato sera dal Comune e dell’associazione Vetrine in centro storico, che ha coinvolto esercenti e negozianti, tutti pronti a mettersi in gioco per dare il meglio di sé al pubblico.

Piazza Molinari era strapiena per lo spettacolo di Fabrizio Fontana, meglio conosciuto come “capitan Ventosa”: il tormentone della serata è però diventato “Le sa… tutte” (tipico del suo personaggio del concorrente). Non sono stati da meno i super ospiti di piazza Caduti: Matteo Magni con i suoi Cani Sciolti e l’esilarante cabaret di Andrea Di Marco, volto di Zelig o Mai Dire Martedì con la Gialappa’s Band (evento inserito nel Piazza Grande tour a cura di Hpi Event).

Tantissimi i gruppi musicali e dj che hanno fatto da colonna sonora alla Notte Bianca. Per la gastronomia ce ne è stato per tutti i gusti. Filo conduttore è stata l’energia positiva: le persone avevano voglia di incontrarsi in allegria. Per i più giovani la festa è proseguita anche dopo la mezzanotte con l’After Party al campo sportivo.