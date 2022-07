Fiorenzuola battuto di misura in amichevole dal Modena: buon test per i rossoneri

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, altro test di spessore per il nuovo Fiorenzuola, che ieri sul campo di Fanano è stato battuto per 1-0 dal Modena neopromosso in Serie B. Una partita che ha dato altre buone indicazioni a mister Tabbiani, partito con il solito 4-3-3 e subito in campo con il neo acquisto Morello nel tridente offensivo insieme a Scardina e Sartore. Fa di più il Modena, che dopo appena due minuti sblocca il match con un bel tiro a giro di Tremolada, e che sfiora il raddoppio in più di un’occasione, ma il Fiorenzuola tiene testa fino all’ultimo e si rende pericoloso proprio con Morello. Termina 1-0 un buon test in vista dei prossimi impegni, aspettando nuovi colpi dal calciomercato. L’ultimo in ordine di tempo è un gradito ritorno, la società del presidente Pinalli ha infatti ufficializzato un altro anno di prestito dell’attaccante Samuel Blue Mamona, che sarà per un’altra stagione alla corte di Tabbiani dopo la scorsa annata nella quale ha collezionato 32 presenze con 3 gol e due assist.

