Bella partita e tante occasioni al Pavesi: finisce 2-2 Fiorenzuola e Trento

Bella partita tra Fiorenzuola e Trento. I rossoneri in svantaggio di due reti prima rimontano e poi hanno anche l’occasione di sferrare il gol della vittoria. L’amichevole finisce 2-2 dopo una bella riscossa valdardese.

Nel primo tempo Tabbiani propone Fiorini in cabina di regia fin dal primo minuto in cerca della quadratura per un centrocampo che manca ancora di qualche pedina, attesa con ansia dal calciomercato.

Il Fiorenzuola all’inizio non trova il bandolo giusto della matassa e non riesce a dare velocità alla propria manovra. Tuttavia grazie ad alcuni spunti riesce a creare occasioni interessanti .Primo tempo però finisce 1-0 per gli ospiti.

Ad inizio ripresa entra in campo l’atteso Giani ma il Fiorenzuola per cambiare marcia deve aspettare di subire il secondo gol. Una volta andati sotto di due reti, i rossoneri reagiscono e trovato diverse occasioni da gol che portano al pareggio e, con un po’ di fortuna in più sarebbero valse anche la vittoria finale. Giani segna l’1-2 con un bel tiro a giro; poi tocca a Oneto il gol del pari. Ultimo brivido sul piede di Sartore che però spara alto.