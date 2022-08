Annullati i Daspo per allenatore e due giocatori dello Sporting Fiorenzuola

Il Consiglio direttivo dello Sporting Fiorenzuola ha comunicato che i propri tesserati colpiti da Daspo nel mese di maggio a seguito di alcuni fatti accaduti al termine della partita di campionato di Prima categoria sul campo del Rottofreno sono stati riabilitati grazie all’annullamento dello stesso provvedimento.

“I provvedimenti adottati, limitanti la libertà personale, erano da subito parsi non coerenti con quello che, di fatto, si era verificato in campo -spiega un comunicato della società – pertanto, nell’immediatezza, ci siamo voluti far carico di porre in essere i ricorsi in tutte le sedi previste, proprio perché venisse fuori la verità. Mai, infatti, avremmo potuto prendere le difese dei nostri tesserati laddove vi fossero stati dei reali comportamenti violenti ed antisportivi. Ma, data la situazione, abbiamo voluto sostenere i nostri ragazzi. Oggi dopo mesi d’incertezze e preoccupazioni finalmente questo incubo è terminato nel migliore dei modi, quindi mister Marcello Agosti sarà regolarmente alla guida del gruppo per la stagione 2022/2023 che potrà continuare a contare tra le proprie fila Fabio Orsi e Raffaele Testa”.

La nota si chiude con una stoccata polemica: “C’è comunque un pizzico di rammarico per aver registrato la totale mancanza di solidarietà da parte di coloro i quali avrebbero potuto “scagionarci” fin da subito, evitandoci una trafila burocratica lunga ed onerosa”.

