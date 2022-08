Ultimo test di lusso per il Fiorenzuola: oggi al Comunale arriva la Juve U23

Il Fiorenzuola si regala oggi l’ultima amichevole di lusso prima dell’inizio del campionato che avverrà tra una settimana. Alle 17 sul terreno del Comunale scende la Juventus Under 23. La compagine bianconera punta ad incrementare il proprio progetto che consente ai giovani in questa formazione di compiere il passaggio intermedio tra settore giovanile e prima squadra. Una gestione dei futuri talenti che oggi, per una circostanza del tutto particolare potrebbe portare in Val d’Arda in una sorta di prima nazionale anche l’ultimo gioiello del calcio mercato, il promettente attaccante Tommaso Mancini appena prelevato dal Vicenza. Insieme a lui, naturalmente tanti altri campioncini compreso il trequartista Michele Besaggio prelevato dal Genoa. Nuovo l’allenatore, Michele Brambilla che ha preso il posto del partente Lamberto Zauli.

In casa Fiorenzuola per l’ultimo probante test non ci saranno gli infortunati Scardina e Cavalli. Mastroianni dato in forse durante la settimana per questa amichevole , si è ripreso e dovrebbe essere disponibile. In dubbio l’acciaccato Currarino che anche ieri ha sostenuto un allenamento differenziato. Oltre a rivedere in campo Giani e Sussi arrivati una settimana fa, l’occasione potrebbe essere utile per vedere all’opera il centrocampista Alessandro Quaini, fresco di tesseramento.