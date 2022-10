Il premio San Fiorenzo a Gianni Finetti e alla memoria di Ugo Borlenghi

Sono stati prescelti i vincitori del Premio San Fiorenzo 2022, che sarà assegnato tradizionalmente alla vigilia del patrono di Fiorenzuola, domenica 16 ottobre alle ore 21.00 in Collegiata, nel corso del concerto eseguito dalla Corale Città di Fiorenzuola.

Il premio sarà doppio: andrà alla memoria dello scultore di profonda spiritualità Ugo Borlenghi per onorare il valore educativo dell’arte, e in vita al dottor Gianni Finetti per esaltare il valore educativo della solidarietà con i diversamente abili, dal momento che lo psicologo – insieme alla moglie Giuliana e all’associazione AFadi – si è sempre impegnato per l’inclusione e l’accoglienza.

La commissione per l’assegnazione del premio, presieduta da Don Gianni Vincini, delegato dal parroco di Fiorenzuola Don Giuseppe Illica, è costituita da due rappresentanti della parrocchia di San Fiorenzo, due rappresentanti del Comune di Fiorenzuola e il rappresentante del mensile parrocchiale L’Idea.

I premi saranno consegnati dal parroco don Illica e dal sindaco Romeo Gandolfi.

Tutti i dettagli su Libertà in edicola nei servizi di Donata Meneghelli