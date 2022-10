Fiorenzuola Bees, grande reazione e vittoria ad Empoli per 63-74

I Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti vincono la prima trasferta stagionale al Pala Sammontana di Empoli riscattando così il passo falso dell’esordio casalingo contro la corazzata Rieti. In terra toscana finisce 63-74 per i Bees, che azzannano da subito la partita con la tripla inaugurale proprio del toscano Giorgi e le ben 4 palle recuperate da parte di Giacchè (in piena versione Arsenio Lupin) nei primi minuti di gioco.

Casagrande con 2 giocate in area porta i Bees sul 6-15 al 5′, mentre Empoli riesce a cucire gioco e punti solo nel finale di quarto grazie alle due triple consecutive di Casella (top scorer della USE a fine partita con 20 lunghezze). 14-21 a fine primo quarto.

Nwokoye prova a dare vigore al rumoroso pubblico del Pala Sammontana in apertura di secondo quarto, ma Preti dall’arco e Caverni con il terzo tempo di destro fanno un chiaro segno di No con il dito indice ad Empoli, riportando i gialloblu alla doppia cifra di vantaggio al 13′. 16-26.

Sono i playmaker dei Bees Giacchè e Caverni a giganteggiare in cabina di regia, sparando triple aiutati anche dal fondamentale aiuto sotto le plance di Giorgi, un vero gigante. 27-38 al 15′.

Sesoldi ed il solito Casella provano a fare rientrare la squadra di coach Valentino, ma 4 tiri liberi consecutivi di Preti per Fiorenzuola mandano le squadre all’intervallo lungo sul 32-44.

Nella ripresa, Empoli ci prova con Giannone e Hidalgo, ma sul Pala Sammontana si issa il totem di un granitico Gianluca Giorgi (20 punti e 10 rimbalzi per la seconda doppia doppia consecutiva per il nuovo centro dei Bees), che con 6 punti consecutivi tiene sopra la doppia cifra di vantaggio la squadra di Galetti al 24′. 39-51.

Un ottimo Casagrande nella metà campo offensiva e l’onnipresente Giorgi continuano ad erodere la difesa toscana (48-63 al 29′), con i due tiri liberi di Nwokoye che fissano il parziale a fine terzo quarto sul 49-64 per i Bees.

Hidalgo con la tripla cerca di dare ancora vita al pubblico locale ad inizio dell’ultimo parziale, con Cerchiaro che cerca e trova Sesoldi per la tripla del 59-67 che costringe i Bees ad un time out pieno.

Le due triple al 37′ di Magrini e Casagrande suonano da sentenza, facendo uscire nel migliore dei modi i Bees dal timeout, con Fiorenzuola brava a chiudere la partita su un 63-74 che vale i primi due punti della stagione.

USE Basket Empoli vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 63-74

(14-21, 32-44; 49-64)

USE Empoli: Casella 20; Hidalgo 15; Nwokoye 14; Sesoldi 7; Giannone 5; Baccetti 2; Dal Maso; Antonini; Cerchiaro; Marchioli ne; Mazzoni ne; Menichetti ne. All. Valentino

Fiorenzuola Bees: Casagrande 19; Re 4; Devic ne; Caverni 5; Pederzini ne; Giacchè 5; Giorgi 20; Preti 11; Bettiolo ne; Ricci 3; Magrini 7. All. Galetti