Biblioteca di Fiorenzuola, gruppi di lettura e incontro con il giocattolaio Fausto

Proseguono le iniziative nella biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola, dove nel pomeriggio di giovedì 10 novembre, dalle 17.00, verranno presentati i due progetti dei “gruppi di lettura”: il primo, più classico e rivolto a tutti coloro che intendono condividere la propria passione per la lettura, mentre il secondo, un gruppo di lettura “silenzioso”, è destinato ad adulti desiderosi di disporre di tempo libero per coltivare la propria passione per la lettura.

Questo progetto prevede così la possibilità per i partecipanti di poter usufruire di un’ora intera per leggere: sarà possibile portare con sé i bambini, a cui lo staff della biblioteca si dedicherà per alcune attività di intrattenimento durante l’ora di lettura silenziosa da parte degli adulti accompagnatori.

Non solo: sabato 12 novembre, alle 16.30, in biblioteca interverrà Fausto Mottini, giocattolaio di Monticelli d’Ongina, che presenterà i propri giocattoli artigianali semoventi: seguirà un laboratorio creativo, finalizzato alla realizzazione di un piccolo giocattolo. Per partecipare all’attività intitolata “Giocattolando in Biblioteca” – gratuita e rivolta ai bambini dai tre anni in su – è consigliata la prenotazione (al numero 0523-983093 o alla mail [email protected]).