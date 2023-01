Fiorenzuola, gli errori in disimpegno costano caro: l’imolese sbanca il Pavesi 1-2

Dopo il bel successo esterno contro la Lucchese, il Fiorenzuola non riesce a ripetersi cadendo in casa per 1-2 contro un’Imolese assetata di punti. La rete di Simeri al 42′ del primo tempo e il gol del grande ex Blue Mamona al 5′ della ripresa rifilano ai rossoneri la sesta sconfitta in sette gare, vanificando il primo centro stagionale di Matteo Scardina, con l’attaccante romano che ha provato a riaprire il match al 32′ del secondo tempo. Per l’imolese, a secco di vittorie da ben 12 turni, il successo corsaro è invece un’autentica boccata d’ossigeno che le consente di abbandonare l’ultima posizione e andare a +2 sul Montevarchi.

I rossoneri, in attesa dei match della domenica, rimangono fermi a quota 35 punti. Prossimo impegno per la squadra di Tabbiani martedì 31 gennaio alle 21 in casa della capolista Reggiana.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio tra Fiorenzuola e Imolese, in campo al Pavesi per la 24° giornata del girone B di Serie C.

La prima emozione del match non si fa attendere: al 3′ Morello crossa dalla sinistra un pallone che arriva dritto sulla testa di Sartore, la cui deviazione aerea centra in pieno la traversa.

Alla grande occasione di Sartore risponde Simeri al 6′, con l’attaccante dell’Imolese che sul cross di D’Auria colpisce al volo a botta sicura trovando però l’opposizione di un difensore rossonero.

Al 12′ ancora Simeri vicino al gol, questa volta di testa.

Al 13′ ci prova Mamona dalla distanza, pallone fuori di poco.

E’ chiara la strategia di mister Anastasi: far prendere campo al Fiorenzuola per poi ripartire in contropiede sfruttando gli errori dei rossoneri.

Al 15′ azione spettacolare del Fiorenzuola con Morello che arriva al tiro, centrale, parato da Rossi.

Al 24′ altra chance per i ragazzi di Tabbiani con Currarino, che col mancino centra lo specchio della porta dopo l’ottima lavoro di Mastroianni. Rossi dice ancora una volta di no con un grande intervento.

GOL DELL’IMOLESE. Al 42′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la conclusione mancina di Zanini viene deviata da Battaiola, sulla sfera si avventa Simeri che sblocca la partita.

Al 45′ Currarino contatto dubbio tra Maddaloni e Currarino in piena area romagnola: l’arbitro lascia correre.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

E’ iniziato il secondo tempo tra Fiorenzuola e Imolese, punteggio di 0-1: per il momento decide il gol di Simeri al 41′ del primo tempo.

Imolese ad un passo dal raddoppio: al 47′ ingenuità di Quaini che perde palla al limite della propria area, D’Auria si invola verso la porta e centra in pieno l’incrocio dei pali.

GOL DELL’IMOLESE – Al 50′ altro errore in uscita da parte del Fiorenzuola, il pallone arriva a Zanini che serve l’inserimento da dietro di Mamona, che di freddezza batte Battaiola.

Al 53′ contropiede Fiorenzuola e bella palla di Stronati per Currarino, che di prima spara in porta. Rossi si fa trovare pronto e sventa con un grande intervento.

Al 61′ occasione colossale per il Fiorenzuola: Mastroianni aggiusta un pallone in area servendo Stronati, il cui destro di prima intenzione centra in pieno l’incrocio dei pali.

Al 70′ colpo di scena: nell’Imolese espulso Zanini per aver aggredito a palla ferma il difensore del Fiorenzuola, Quaini.

GOL DEL FIORENZUOLA – Rigore per il Fiorenzuola al 77′: sgambettato Mastroianni in area, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Ci pensa il subentrato Scardina a trasformare il penalty: 1-2. Primo gol della stagione per l’attaccante romano, a lungo frenato dagli infortuni.

Al 90′ Morelllo sfiora il pareggio, con una conclusione che finisce di poco a lato sugli sviluppi di una splendida azione personale.

Al 98′ all’ultima di recupero Cavalli ha una nuova occasione per pareggiare ma la sua conclusione mancina centra l’esterno della rete.

FIORENZUOLA-IMOLESE 1-2

FIORENZUOLA: Battaiola; Stronati; Mastroianni; Sartore (64’ Sereni); Quaini; Sussi (80’ Bondioli); Morello; Currarino ©; Cavalli; Fiorini (70’ Scardina); Danovaro (80’ Giani). All. Tabbiani.

A disposizione: Iselle; Frison; Coghetto; Oddi; Di Gesù; Piccinini; Egharevba.

IMOLESE: Rossi; Serpe; Eguelfi (66’ Eguelfi); Zanon (87’ Agyemang); Mamona (66’ Faggi); Zanini; Cerretti; D’Auria; Bertaso (64’ Bani); Maddaloni; Simeri. All. Anastasi.

A disposizione: Adorni; Molla; Rocchi; Lindholm; Macario; Ballanti.

Arbitro: Bozzetto da Bergamo – Assistenti: Barbiero – Aletto – IV Ufficiale: Re Paolini

Reti: 42’ Simeri (I); 50’ Mamona (I); 78’ rig. Scardina (F)

Note: Recupero: 0’ e 8’

Ammoniti: Sussi (F); Maddaloni (I); Mastroianni (F); D’Auria (I); Stronati (F); Rossi (I); Zanon (I) – Espulso al 70’ Zanini (I) per fallo di reazione

Angoli: 11-2