Fiorenzuola, salvezza ancora rimandata: la Torres vince 3-1 tra mille polemiche

Appuntamento con la salvezza diretta ancora rimandato per il Fiorenzuola, battuto questo pomeriggio allo stadio Pavesi dalla Torres con il punteggio di 1-3. Una sfida contraddistinta da numerosi episodi molto contestati, dal gol del vantaggio di Antonelli (con il pallone che non sembra aver varcato del tutto la linea di porta) al rigore del 2-1 di Diakite al quarto d’ora del secondo tempo, viziato da un presunto fallo di mano di Dimarco, episodio anche in questo caso accompagnato dalle veementi proteste rossonere. Un nuovo vantaggio che vanifica l’1-1 realizzato – anche in questo caso dagli undici metri – da Sereni al 13′ minuto del primo tempo.

Nella ripresa, intorno alla mezzora, nuova doccia fredda per i padroni di casa: Dimarco, dopo un battibecco con un avversario seduto in panchina, rimedia l’espulsione, lasciando i suoi in dieci. In pieno recupero ci pensa quindi Masala a chiudere definitivamente i conti con la rete del 3-1.

Per i rossoneri, a secco di vittorie da ben 11 partite, il margine dalla zona playout – in caso di successo della Vis Pesaro – si assottiglierebbe a soli tre punti. Intanto, il prossimo impegno della squadra di mister Tabbiani è in programma giovedì alle 20.30 in casa del Rimini nel turno infrasettimanale.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Si chiude con il punteggio di 1-1 il primo tempo tra Fiorenzuola e Torres, sfida valida per la 35° giornata del girone B di Serie C. Al contestatissimo vantaggio dei sardi all’8′ (pallone deviato con un colpo di testa di Antonelli che però non sembra aver varcato del tutto la linea di porta) ha risposto al 13′ Sereni, bravo a guadagnarsi e a trasformare un calcio di rigore. Per il resto, gioco frammentato e ritmi lenti: il primo tempo termina senza altre emozioni.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2′ del secondo tempo il Fiorenzuola rischia grosso perdendo un pallone al limite della propria area, pallone che arriva a Diakite il quale però calcia malamente: pericolo scampato. Al 10′ bel suggerimento di Giani per Piccinini che calcia fuori di pochissimo. Al 16′ calcio di rigore per la Torres: Dimarco sembra toccare con il braccio un pallone scodellato in mezzo da calcio di punizione, il direttore di gara indica subito il dischetto. Diakite spiazza Battaiola e firma l’1-2. Al 28′ espulsi Dimarco e il secondo portiere della Torres che sedeva in panchina per un battibecco. Rossoneri in dieci uomini. Al 2′ di recupero ci pensa Masala in contropiede a far scorrere i titoli di coda sulla partita: è il terzo gol per la Torres.

FIORENZUOLA-TORRES 1-3

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Potop; Sereni; Mastroianni; Quaini, Bontempi (69’ Egharevba); Cavalli (86’ Anelli); Fiorini, Dimarco; Piccinini (75’ Bondioli); Giani (75’ Oddi) . All. Tabbiani. A disposizione: Sorzi; Frison; Sartore; Coghetto; Danovaro; Giallombardo; Kenzin.

SEF Torres: Garau; Dametto; Liviero (50’ Lisai); Masala; Scotto (67’ Omoregbe); Diakitè; Urso; Antonelli; Fabriani; Pinna; Saporiti (67’ Gianola). All. Greco. A disposizione: Salvato; Carboni; Heinz; Tesio; Bonavolontà; Girgi; Carminati; Campagna.

Arbitro: Vergaro da Bari – Assistenti: Caldirola – Giudice – IV Assistente: Fichera

Reti: 9’ Antonelli (T); 13’ rig. Sereni (F); 60’ rig. Diakitè (T); 93’ Masala (T)

Note: Recupero: 1’ e 5’ – Ammoniti: Battaiola (F); Mastroianni (F); Giani (F); Lisai (T); Potop (F); Urso (T); Cavalli (F). Espulsi al 73’ Dimarco (F) – Salvato (T) dalla panchina. Spettatori: 404 – Calci d’Angolo: 1-4