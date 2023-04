Un Fiorenzuola più incerottato che mai cerca punti in casa del Rimini

Rimini, cliente scomodo per un Fiorenzuola sempre più bersagliato dalle assenze che questa sera alle 20.30 nell’anticipo prepasquale viaggia verso lo stadio “Romeo Neri” per la terz’ultima fatica stagionale.

La squadra romagnola è in lotta per mantenere il posto in zona playoff e i rossoneri, al contrario, hanno necessità di punti per muovere la classifica ed evitare gli spareggi salvezza. Parlare di emergenza, in casa rossonera è persino riduttivo, con le assenze che aumentano in maniera inquietante ad ogni turno. Questa sera, alla lista dei non disponibili, si aggiungono gli squalificati Mastroianni e Dimarco. Il brasiliano Sartore non recupera, così come Morello.

Il Rimini pur essendo a secco di vittorie dalla fine di febbraio e autore di un girone di ritorno col freno a mano è comunque in zona play off. Tre gli assenti per mister Gaburro: si tratta degli squalificati Sandri, Biondi e il bomber Santini, ma può contare su rosa ampia e di buona qualità.