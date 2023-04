Una vittoria che profumerebbe di salvezza: il Fiorenzuola affronta il Siena

Confermare il buon pareggio di una settimana fa a Rimini con una prova all’altezza, per conquistare tre punti che blinderebbero la salvezza rendendo così inutile ai fini della classifica l’ultima trasferta del campionato, il prossimo 23 aprile, in casa del San Donato Tavarnelle. È con questo spirito che il Fiorenzuola dovrà scendere domani alle 17.30 sul campo dello stadio Pavesi per un match, quello contro il Siena, che potrebbe rappresentare il tassello decisivo per il definitivo compimento della missione rossonera.

Contro i toscani (compagine che oramai non ha più nulla da chiedere al campionato) mister Tabbiani dovrebbe optare per il consueto 4-3-3, con Battaiola tra i pali, la retroguardia composta da Oddi, Cavalli, Bandioli e Potop, Bontempi, Fiorini e Piccinini a centrocampo, con il tridente Sereni, Giani e Danovaro in attacco. Nel frattempo, è stata ridotta di una giornata la squalifica del difensore Christian Dimarco, che salterà dunque la sfida di domani tornano disponibile per l’ultima di campionato.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (3-4-1-2) – Battaiola; Potop, Bondioli, Cavalli; Danovaro, Fiorini, Bontempi, Oddi; Piccinini; Sereni, Mastroianni. All.: Tabbiani.

SIENA (4-3-2-1) – Lanni; Raimo, Riccardi, Crescenzi, Verducci; Buglio, Collodel, Meli; Belloni, Disanto; Paloschi. All.: Pagliuca.