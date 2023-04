Basket Serie B, perla terz’ultima di regular season c’è la corazzata Fabriano

Terz’ultimo appuntamento di regular season per i Fiorenzuola Bees, attesi oggi (domenica 23 aprile) alle 18 dal difficile match casalingo al PalArquato contro il Fabriano, terza forza del girone C di serie B maschile. I gialloblù arrivano all’appuntamento dopo il ko di Jesi (81-63) non riuscendo a uscire dalla spirale negativa di risultati (2 vittorie e 9 sconfitte da inizio febbraio) nonostante il più recente cambio di panchina con l’arrivo di coach Lottici. Nonostante ciò, l’aritmetica consente ai Bees di potersi preparare ai playoff per l’accesso alla prossima serie B d’Eccellenza partendo attualmente da un undicesimo posto tutt’altro che favorevole in griglia, sfidando poi la sesta forza in uno dei quattro duelli decisivi per il pass. Fiorenzuola deve anche fare i conti con la tegola dell’infortunio accorso domenica nel terzo quarto al centro Gianluca Giorgi, che ha subì to una lesione di secondo grado del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale del ginocchio sinistro.

