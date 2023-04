Ennesimo ko ma il Fiorenzuola è ancora in salvo. Tabbiani verso addio

Il Fiorenzuola disputerà anche nella stagione 2023/2024, il campionato di serie C. E’ il verdetto emerso dall’ultima giornata di campionato che, nonostante il ko di misura rimediato sul campo del San Donato Tavarnelle, consegna la salvezza senza necessità di ricorrere ai playout. In terra toscana ha deciso una rete in avvio di Sepe con i valdardesi salvati dal palo sul calcio di rigore calciato da Russo intorno alla mezz’ora. Un primo tempo poco convinto da parte della formazione di Tabbiani che ha presentato il portiere Sorzi a guardia dei pali al posto di Battaiola.

Poco meglio nella ripresa con Mastroianni che ha sfiorato il gol con un colpo di testa che non ha però inquadrato i pali. Poco altro in un match disputato a ritmi blandi e con un sussulto per parte, con Gorelli e Giani imprecisi, nel finale.

Per il Fiorenzuola una salvezza preziosa, ma un campionato dai due volti: bello e di prestigio il girone di andata che ha visto Currarino e soci navigare nelle zone più nobili della graduatoria, addirittura in vetta per due settimane. Disastroso il girone discendente tra sconfitte in serie (12 in 19 gare caratterizzate da una sola vittoria a Lucca) e infortuni a ciclo continuo. Finale deludente, ma risultato apprezzabile per un club che ora dovrà fare il punto sul futuro: la sensazione è che dopo quattro stagioni, Luca Tabbiani sia orma al capolinea e a breve potrebbe annunciare l’addio. Un’esperienza altamente positiva quella del tecnico ligure in Valdarda: promozione storica in serie C e due salvezze consecutive tra i professionisti sembrano essere biglietto da visita notevole per tentare di soddisfare le proprie ambizioni personali.

SAN DONATO TAVARNELLE – FIORENZUOLA 1-0

MARCATORE Sepe al 16′ p.t.

SAN DONATO (3-5-2): Cardelli, Carcani, Gorelli, Rossi E.; Gerardini, Calamai, Bovolon, Sepe (dal 14′ s.t. Rossi A., Regoli (dal 33′ s.t. Borghi); Marzierli (dal 26′ s.t. Galligani), Russo. (Biagini, Campinotti, Bianchi, Noccioli, Gorfini, Ubaldi, Pezzola, Gjana, Viviani). All. Buzzegoli.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Potop (dal 10′ s.t. Coghetto), Quaini, Cavalli, Dimarco; Stronati (dal 10′ s.t. Currarino), Fiorini (dal 32′ s.t. Scardina), Piccinini (dal 23′ s.t. Bontempi); Sereni, Mastroianni, Sartore (dal 23′ s.t. Giani). (Battaiola, Iselle, Frison, Bondioli, Scardina, Anelli, Oddi, Danovaro, Egharevba). All. Tabbiani.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo