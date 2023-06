Ciclismo su pista, anche la Spagna fra le Nazionali in gara alla 6 Giorni delle Rose

Fra le tante squadre nazionali che parteciperanno alla prossima edizione della 6 Giorni delle Rose, al velodromo di Fiorenzuola dall’1 al 6 luglio, ci sarà anche quella della Spagna.

La selezione iberica prenderà parte sia alle gare maschili sia a quelle femminili, andando a caccia dei punti per il ranking Uci dal quale dipende la qualificazione a Mondiali e Olimpiadi. Atlete e atleti spagnoli sono praticamente una presenza fissa alla 6 Giorni del Velodromo “Attilio Pavesi”, e anche stavolta saranno al via per essere protagonisti.

Info e programma delle gare sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.eu. Le gare si disputeranno tutti i giorni dalle 18 alle 22, con ingresso gratuito.