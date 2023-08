Potop: cambiano i mister, ma la colonna difensiva rimane. “Qui la forza è il gruppo”

“Ringrazio molto mister Tabbiani per la fiducia che mi ha dimostrato, però è normale che i cicli dopo un po’ finiscano. Ora c’è Bonatti e con lui nuove idee, gli stiamo dando grande disponibilità e abbiamo la consapevolezza di poter far bene. Qui, la forza è il gruppo”. Sono le parole di Simone Potop, colonna difensiva del Fiorenzuola che non si nasconde pensando alla prossima stagione: “Siamo una squadra molto competitiva e grazie agli innesti di esperienza potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

