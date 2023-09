Fiorenzuola a caccia del primo squillo in campionato sul campo della Pro Sesto

Riscattare la sconfitta di misura patita alla prima di campionato contro il Renate, facendo il pieno di entusiasmo in vista dei prossimi impegni. È questo l’obiettivo in casa Fiorenzuola, con la squadra di mister Bonatti che oggi alle 18.30 scenderà sul campo della Pro Sesto per la prima trasferta stagionale. Anche la formazione lombarda è a caccia di riscatto: all’esordio, infatti, ha incassato un pesantissimo 5-2 al cospetto della Pergolettese.

Le probabili formazioni

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Maurizi, Iotti, Mapelli; Toninelli, Bussaglia, Gattoni, Sala, Barranca; Arras, Petrelli All. Parravicini.

(Botti, Giorgeschi, Marianucci, D’Alessio, Ferro, Brignoli, Santarpia, Marchisano, Pietrungaro, Sereni, Basili, Florio).

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Guadagno; Gentile, Potop, Nava, Sussi; Gonzi, Di Quinzio, Di Gesù; Stronati; Alberti, Morello. All.Bonatti.

(Sorzi, Nelli, Bondioli, Oneto, Coghetto, Silvestro, Musatti, Kenzil, Anelli, Oddi, Omoregbe, Seck, Beretta, Ceravolo).