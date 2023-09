Nove mesi dopo riecco il Fiorenzuola: Ceravolo e Gonzi stendono l’Albinoleffe

Dopo nove mesi, il FIorenzuola torna alla vittoria. Al Pavesi, è l’Albinoleffe a soccombere con un 2-1 meritato e frutto delle reti di Ceravolo e Gonzi, con Zoma a firmare il momentaneo pareggio nel corso del primo tempo. Primo successo per mister Bonatti che, dopo due ko di fila, si è affidato ai suoi big, Ceravolo e Di Quinzio, ma sfruttando al massimo la grande prestazione di Morello, imprendibile nella ripresa sul versamente mancino.

Mercoledì sera, primo turno infrasettimanale anche in serie C: il Fiorenzuola, alle 18.30, sfiderò a domicilio il Lumezzane di Franzini.

FIORENZUOLA-ALBINOLEFFE 2-1

MARCATORI: Ceravolo al 5′ e Zoma al 27′ p.t.; Gonzi al 25′ s.t.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Gentile, Potop, Nava, Sussi; Beretta (dal 30′ s.t. Di Gesù), Di Quinzio (dal 30′ s.t. Oneto), Nelli (dal 42′ s.t. Musatti); Gonzi; Ceravolo (dal 19′ s.t. Alberti), Morello (dal 43′ s.t. Silvestro). (Guadagno, Roteglia, Bondioli, Stronati, Omoregbe, Seck, Coghetto, Kenzin, Anelli). All. Bonatti.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Marchetti, Borghini, Gatti; Gusu, Doumbia, Giorno (dal 15′ p.t. Genevier, dal 31′ s.t. Carletti), Brentan (dal 31′ s.t. Zanini), Munari; Longo (dal 1′ s.t. Arrighini), Zoma. (Pratelli, Taramelli, Zanini, Piccoli, Milesi, Toccafondi, Angeloni, Saltarelli, Agostinelli). All. Lopez.

Arbitro: Gangi di Enna.

Note: ammoniti Doumbia, Sussi e Sorzi.

CRONACA SECONDO TEMPO

Al 40′, incredibile in area rossonera: l’arbitro assegna un calcio di punizione a due al limite dell’area piccola dopo che Sorzi raccoglie con le mani un pallone toccato all’indietro da Morello. Botta di Carletti ma lo stesso Sorzi disinnesca il tiro scagliato da pochi metri, Arrighini invece spara alto da pochi passi sulla ribattuta.

Rossoneri meritatamente in vantaggio: al 25′ è stato Gonzi a mettere a segno il gol del 2-1 deviando un gran cross dell’imprendibile Morello.

Fiorenzuola che vive la sua fase migliore: all’11’, destro secco di Morello disinnescato miracolosamente da Marietta e, sul tap-in, Ceravolo è steso in piena area, ma per l’arbitro tutto regolare. Un minuto dopo, altra iniziativa dello scatenato Morello e palo a negare la gioia del gol all’esterno rossonero.

Al 3′, grande occasione per l’Albinoleffe: autostrada per Gusu il cui inserimento è stato premiato dal servizio di Zoma: destro in diagonale contratto da un difensore e poi bloccato da Sorzi.

E’ ripartita la sfida del Pavesi, risultato fermo sull’1-1. Miser Lopez spedisce nella mischia Arrighini, fuori Longo.

CRONACA PRIMO TEMPO

Primo tempo partito cme meglio non avrebbe potuto augurarsi il pubblico del Pavesi: fuga a destra di Gonzi e cross al bacio sul primo palo dove spunta la testa di Ceravolo, autore di un gol da vero centravanti. Un gol che anziché galvanizzare i rossoneri, ha accesso gli ardori dei bergamaschi che, nonostante l’infortunio di Giorno, ha trovato meritatamente la rete del pari alla mezz’ora: dormita colossale della difesa di casa sul corner di Genevier con Doumbia libero di calciare dal limite e di centrare il palo. Sulla ribattuta, è stato Zoma a castigare Sorzi. Dopo il pareggio, Fiorenzuola più convinto in zona offensiva, Nelli ci ha provato con un gran destro dal limite che non ha però inqaudrato lo specchio. Poco altro nel corso di un match disputato su ritmi elevatissimi, ma caratterizzato da tanti errori di natura tecnica.

Al 39′, bella iniziativa valdardese: lancio di Nelli sulla destra per Gonzi la cui sponda premia Beretta che tenta una conclusione molto complicata al volo, alzando però troppo la mira.

Al 27′, pareggio dell’Albinoleffe: da azione d’angolo, libertà assoluta per Doumbia al limite dell’area il cui destro ha centrato il palo, sulla ribattuta del montante è stato Zoma a griffare l’1-1.

Al 18′, pericolo dalle parti di Sorzi che, con un tuffo in mischia, è riuscito a smanacciare un pallone molto pericoloso poi calciato con qualche affanno dalla difesa valdardese lontano dalla porta. Bergamaschi che ora provano a reagire nonostante l’infortunio occorso a Giorno, sostituito dall’eterno Genevier.

Al 5′, Fiorenzuola in vantaggio: Ceravolo è stato abilissimo a girare di testa un cross da destra. Primo pallone per il bomber e subito gol sul traversone perfetto di Gonzi.

Al 2′, subito pericoloso l’Albinoleffe con il cross mancino di Munari, colpo di testa di Gusu centrale intercettato senza problemi da Sorzi che sostituisce Guadagno, fuori per scelta tecnica.

Sono in campo Fiorenzuola e Albinoleffe, match valido per la terza giornata del girone A di serie C. Mister Bonatti presenta dal primo minuto i due big del mercato estivo, Di Quinzio e Ceravolo, mentre Stronati, non al meglio, si accomoda in panchina.

I rossoneri (reduci da due sconfitte consecutive, di cui l’ultima, contro la Pro Sesto, piuttosto pesante per 3-1) sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Discorso simile vale anche per gli avversari bergamaschi, che contano di riscattarsi dopo un avvio di stagione altalenante, con un solo punto racimolato contro il Vicenza. L’aspetto generale è di una formazione solida e dotata di tanta qualità. Attenzione a Doumbia gran protagonista nella partita con la Triestina.