Coppa Italia di Serie C, nel 1° turno il Fiorenzuola affronta il Novara il 3 ottobre

La Lega Pro ha reso note le gare del primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C: il Fiorenzuola, inserito nel gruppo 2, affronterà martedì 3 ottobre alle 18.30 allo stadio Pavesi il Novara. Nel gruppo 2 sono inserite anche Alessandria, Pergolettese, Arezzo e Lucchese.

COME SI SVOLGE LA COMPETIZIONE – Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari

della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.