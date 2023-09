Rossetti Market festeggia i clienti, domani nuovo logo e concerto di Orietta Berti

Dodici festival di Sanremo, svariati programmi televisivi all’attivo e cinema dal 1966 al 2021, è Orietta Berti. Venerdì 29 settembre dalle 21.30, la regina indiscussa della canzone popolare da balera e non solo, si esibirà in concerto alla Rossetti Market, il megastore ad Alseno, lungo la via Emilia.

Ad aprire il concerto della Berti, uno fra i più importanti vocalist italiani, Nicola Congiu. Un evento gratuito offerto dal titolare del megastore Giuseppe Rossetti, per ricambiare l’affetto dei suoi clienti, una fedeltà lunga quasi 40 anni che ha reso la Rossetti Market oltre che un punto di riferimento per i clienti dei sette comuni limitrofi, uno dei poli commerciali più importanti della regione.

Per l’occasione Giuseppe Rossetti, con orgoglio, presenterà anche il nuovo logo dell’azienda.

Per partecipare all’evento non sarà necessaria la prenotazione e saranno disponibili dei posti a sedere per coloro che lo desiderano. Sul posto, operativi anche food truck che cucineranno per i presenti cibo da passeggio.

In occasione dell’evento serale di musica live, il megastore sarà aperto con orario continuato dalle 8 e 30 fino alle 19 e 30 con sconti e offerte speciali per i clienti.

Dalle ore 16 invece, i partecipanti potranno visitare gli stand di alcuni fornitori della Rossetti Market, allestiti nell’area esterna del piazzale e gustare pietanze negli stand gastronomici; un vero e proprio Open day durante il quale i clienti potranno conoscere nuovi prodotti e soddisfare le proprie curiosità. La Rossetti Market, non è nuova a questa tipologia di iniziative, dal 2008 infatti l’azienda organizza grandi eventi. Nel suo piazzale esterno ha ospitato live dei Formula 3, Maurizio Vandelli, Dik Dik, Fausto Leali e New Trolls. Questi appuntanti sono diventati negli anni una vera e propria festa popolare, in grado di unire un pubblico numeroso.

