La carica dei 3.000 al Rossetti Market per il concerto di Orietta Berti e Nicola Congiu

Circa 3.000 presenze al concerto di Orietta Berti e Nicola Congiu che ha animato il piazzale davanti a Rossetti Market, il megastore di Alseno che sorge lungo la via Emilia.

La regina della canzone popolare, si è esibita per un’ora e mezza circa, percorrendo il suo repertorio musicale, a partire dalle canzoni dei suoi primi anni di carriera sino ai brani più recenti, come la celebre “Mille”, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro.

Ad aprire il concerto di Orietta Berti è stato Nicola Congiu, tra i più famosi vocalist italiani, il quale si è esibito numerose volte in contesto internazionale, in modo particolare negli Stati Uniti, dove ha aperto concerti anche della nota Céline Dion.

Durante la serata, musica live e Food truck, per un evento all’insegna del divertimento e della convivialità, interamente offerto dal titolare dell’azienda, Giuseppe Rossetti.

Una parte della serata, è stata dedicata all’inaugurazione del nuovo logo aziendale, una grande “Erre” che rappresenta una casa stilizzata: “Sintesi grafica della nostra storia e di tutta l’esperienza acquisita negli ultimi 40 anni di attività”, ha affermato Rossetti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà