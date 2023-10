Basket Serie B, i Bees combattono ma cedono per 80-73 ad Avellino

Si apre con una sconfitta il campionato di Serie B Nazionale del Basket Fiorenzuola, sconfitta 80-73 da Avellino.

L’inizio partita è a marce altissime, con Fiorenzuola che trova in Preti e Ricci punti importanti, mentre Vasl e Burini concedono il primo vantaggio ai padroni di casa al 4’. 13-10. Bortolin con due semiganci nel pitturato da il via alla sua partita, con coach Dalmonte che al 6’ chiama il primo timeout pieno della gara sul 17-11.

Preti con la bomba sullo scadere dei 24 secondi rianima i Bees sul 24-17 stoppando il break di Avellino; lo copia Venturoli per il -4, ma sul finire di quarto Caridà in casa Avellino chiude il parziale sul 26-20 per i biancoverdi. Sulla virata di capitan Ricci i Bees vanno al -2 ad inizio secondo quarto, ma Bortolin con il fade away allo scadere dei 24 secondi con fallo supplettivo mantiene avanti i padroni di casa al 15’. 29-25.

Sabic prova ad accendersi con due triple consecutive, chiudendo il primo tempo sul -1 per i Bees. 38-37. Ricci con il semigancio prova a consegnare il primo vantaggio ai Bees ad inizio secondo tempo facendo mettere per la prima volta il muso avanti alla squadra di Dalmonte; Avellino è tuttavia squadra forte ed esperta, e con Vasl e Burini è abile a tornare avanti di 7 lunghezze (51-44). Fiorenzuola è resiliente, e con Sabic e Voltolini con due triple ritorna a -1 al 25’, ma Avellino trova in Carenza e Giunta il modo di tornare a 2 possessi riuscendo a sfruttare due difese deboli gialloblu sul lato debole.

Nikolic da dentro l’area attenta alla doppia cifra personale e chiude il terzo quarto sul 63-59 per i padroni di casa. Vasl è il padrone dell’attacco avellinese ad inizio dell’ultimo parziale, realizzando sia dalla media che dalla lunga distanza e costringendo coach Dalmonte al timeout pieno al 32’ sul 68-60.

Venturoli spara una tripla che grida ancora battaglia in casa valdardese, Burini risponde al 36’ con il terzo tempo rallentato ma Re riesce ancora a dare respiro ai Bees. 73-68 al 37’. Santucci riesce a conquistare il rimbalzo offensivo sul tiro di Burini e a realizzare un +7 pesante entrando negli ultimi 2 minuti, con i Bees chiamati all’ultimo timeout discrezionale. 77-70.

Fiorenzuola non riesce a recuperare il gap, con Avellino che dai liberi è brava a chiudere la sfida sull’80-73. Per i Bees, la possibilità di rifarsi arriverà domenica 8 ottobre 2023, quando al PalArquato di Castell’Arquato arriverà Aurora Basket Desio alle ore 18.00.