Il Fiorenzuola saluta la Coppa Italia: rossoneri sconfitti 2-3 in rimonta dal Novara

Di piede e di testa. Bob Omoregbe si presenta così al Comunale ma la doppietta dell’esterno rossonero non basta per passare il turno di coppa Italia. Il Novara rimonta e sorpassa nei minuti di recupero quando già i tempi supplementari erano alle porte. Il Fiorenzuola che cerca di scoprirsi bello in coppa dopo il rovescio di Vercelli, non ce la fa a trovare la soddisfazione di giocarsi un altro turno. Resta l’amaro di una beffa maturata sul traguardo ma pesano sul conto anche una palla gol sprecata nel secondo tempo quando si era sul 2-2 ed alcune incertezze difensive.

Il riscatto ben più importante è quindi rimandato alla partita di campionato di domenica sera sempre al Pavesi contro la Pergolettese.

LA PARTITA – Il Fiorenzuola è frizzante, “Bob” scatta, resiste ad una carica e spara un rasoterra chirurgico che si infila nell’angolino. Dopo dieci minuti i rossoneri sono in vantaggio e insistono. La discesa di Oddi sulla mancina, molto buona la sua prova dopo i malanni fisici, è un cross preciso che Omoregbe trasforma in gol con un azzeccato colpo di testa. Il Novara non ci sta e approfitta di alcune indecisioni difensive. Prinelli accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Corti poco dopo colpisce il palo interno della porta difesa da Sorzi e la palla ritorna in campo. Il pari è solo rimandato al momento del tiro di Gerardini con la sfera che carambola tra Silvestro e Sorzi finendo in rete. Mister Bonatti ad inizio ripresa fa entrare Bondioli al centro della difesa primo di una serie di cambi. La gara resta in equilibrio anche se Fiorenzuola e Novara a turno cercano di dare la spallata decisiva. Anelli al 2’ calcia sull’esterno della rete, Saidi risponde e impegna Sorzi che blocca con difficoltà. Corti a sua volta spreca una buona occasione al 15’, poi Anelli si libera bene sulla corsia esterna e va al tiro ma calcia alto da buona posizione avendo anche la possibilità di servire al centro. Conclusione strozzata di Kenzin su cross di Oddi; dalla parte opposta conclusione di Donadio respinta da Sorzi. Quando tutto sembra orientato si supplementari, Bonaccorsi risolve una mischia in area e mette il sigillo del 2 a 3.

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Novara Football Club 2-3

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Gentile (46’ Bondioli); Nelli (54’ Di Quinzio); Omoregbe (78’ Di Gesù); Seck (78’ Kenzin); Oneto ©; Coghetto; Silvestro; Oddi; Beretta; Anelli. All. Bonatti

A disposizione: Guadagno; Grisendi; Potop; Gonzi; Stronati; Alberti; Ceravolo; Sussi; Morello; Pirola; Musatti.

Novara Football Club: Boscolo Palo; Urso; Prinelli; Bonaccorsi; Gerardini (88’ Speranza); Corti; Scaringi (88’ Bagatti); Ranieri ©; Savini (62’ Gerbino); D’Orazio (62’ Donadio); Saidi (71’ Caradonna). All. Buzzegoli

A disposizione: Menegaldo; Di Munno; Scappini; Martinazzo; Migliardi; Fragomeni; Valenti.

Arbitro: Gasperotti da Rovereto – Assistenti: Singh – Pignatelli – IV Ufficiale: Saffioti

Reti: 10’ Omoregbe (F); 15’ Omoregbe (F); 20’ Prinelli (N); 37’ Gerardini (N); 93’ Bonaccorsi (N)

Note: Recupero: 0’ e 4’

Ammoniti: Oneto (F); Prinelli (N); Bondioli (F)

