Fiore, per la prima di mister Turrini un cliente scomodo come la Virtus Verona

Questa sera alle 20.45 allo stadio Gavagnin-Nocini è come se il Fiorenzuola, affrontando la Virtus Verona, cominciasse un nuovo campionato. Ci sono tante cose da lasciarsi alle spalle, le sconfitte e le prestazioni deludenti, un avvio di stagione inferiore alle attese e una classifica che relega i rossoneri nelle retrovie.

Dopo l’esonero di Andrea Bonatti avvenuto domenica, la panchina è stata affidata a Francesco Turrini, allenatore della formazione Primavera. Per il tecnico è una grande occasione di crescita professionale e allenare in C il raggiungimento di un obiettivo. Per il Fiorenzuola la possibilità di uscire da una situazione di crisi complicata da tanti particolari. Inizia un nuovo ciclo, un periodo da vivere senza tanti ricami ma con tanta sostanza e soprattutto a caccia di punti.

Si parte oggi con la Virtus avversario indigesto, ormai di caratura elevata. Mister Fresco ha numerose frecce al suo arco, dispone di una buonissima rosa alla quale aggiunge sempre qualche tassello come il recente arrivo dell’attaccante Ceter. Brucia la sconfitta con l’Albinoleffe dell’ultimo turno che ha macchiato un po’ il brillante curriculum. L’altra sconfitta invece è stata con la Triestina e ci poteva stare contro una star del campionato. Per il resto quattro vittorie e due pari, di cui uno col Novara che è in fondo alla classifica. Quindi a testimoniare che con una condotta di gara attenta e giudiziosa si può fare risultato.

Il modulo scelto da mister Turrini dovrebbe riportare la squadra a schierarsi con un 4-3-3 tradizionale. Sul lato infermeria stanno tutti bene con l’eccezione di Gentile ancora acciaccato dalla partita col Legnago.

Le probabili formazioni

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sibi; Faedo, N’Tube, Cabianca; Daffara, Demirovic, Metlika, Manfrin; Danti; Zigoni, Casarotto. ( Voltan, Zecchin, Cellai, Lodovici, Mazzolo, Ruggero, Mehic, Toffanin, Zarpellon, Begheldo, Menato, J. Gomez, Nalini, Vesentini, Ceter) All. Fresco.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Cremonesi, Bondioli, Oddi; Di Quinzio, Nelli, Musatti; Gonzi, Ceravolo, Morello. (Guadagno, Roteglia, Potop, Stronati, Silvestro, Alberti, Omoregbe, Seck, Oneto, Coghetto, Nava, Di Gesù, Kenzin, Anelli, Beretta) All. Turrini.