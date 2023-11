Primo tempo da incubo per il Fiorenzuola, non basta la reazione. Mantova vince 2-3

Era una missione difficile, è diventata praticamente impossibile dopo aver preso tre gol in rapida successione nella prima frazione di gara. Ma il Fiorenzuola ha saputo reagire, accorciare le distanze e fare persino paura alla capolista Mantova. Purtroppo al triplice fischio, i ragazzi di mister Turrini hanno dovuto arrendersi al risultato di 2-3. Una sconfitta, la terza consecutiva, che fa male ai rossoneri attualmente in penultima posizione con un solo punto in più rispetto al Novara, fanalino di coda (con una partita in meno).

PRIMO TEMPO

I rossoneri provano da subito a sorprendere i virgiliani con un pressing iper offensivo che mette in difficoltà la capolista nei primi minuti; le squadre provano a costruire nei primi 20 minuti, con la prima grande occasione del match che capita sui piedi di Morello al 24’. Sul cross sul secondo palo mancino di Seck, l’esterno rossonero calcia ma viene rimpallato in extremis da Brignani che compie una grande chiusura. Il Mantova risponde al 25’, con una buona azione sulla destra che porta Galuppini a calciare ad incrociare sul primo palo, con Sorzi che prova a distendersi sulla sinistra ma non può nulla. 0-1.

Al 30’ Radaelli sgroppa sulla destra dopo una buona azione in costruzione della squadra di Mister Possanzini che elude la pressione rossonera; sul cross da destra rasoterra è Giacomelli di interno a mettere alle spalle di Sorzi. 0-2 Il Fiorenzuola sbanda e viene colpito nuovamente; al 34’ Giacomelli crossa di destro da angolo, trovando lo stacco imperioso di Brignani su Stronati. 0-3 e partita chiaramente indirizzata sulla strada virgiliana. Sorzi si deve superare dopo un giro di orologio su un altro tiro di Fiore diretto all’angolino sinistro, volando per concedere l’angolo al 36’, con Trimboli che con un fendente da destra sfiora il palo al 39’. Il Fiorenzuola prima dell’intervallo riesce ad andare a segno con il colpo di testa di Potop su punizione battuta da Di Quinzio, cercando di trovare un alito di speranza in vista della ripresa.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un ottimo fraseggio del Mantova a centrocampo, con la squadra di Possanzini brava a liberare al tiro da appena dentro l’area Giacomelli al 48’, con il mancino dell’attaccante ospite bloccato a terra in modo sicuro da Sorzi. Al 61’ Mensah è bravo con il suo possente fisico ad aggirare l’intervento di Bondioli, ma il destro da dentro l’area del centravanti del Mantova è alto sopra la traversa. Il Fiorenzuola si fa vivo al 72’ con Morello che centra un bel pallone da sinistra, con la difesa che libera sui piedi di Beretta, ma il tiro di controbalzo destro del centrocampista rossonero è alto sopra la traversa.

Ancora Beretta è uno dei più pericolosi in casa rossonera, con il suo inserimento al 76’ contratto in extremis da Festa e Redolfi in area piccola. Il Fiorenzuola si riporta in partita all’82’, con un ottimo recupero palla di Alberti, bravo a partire dalla trequarti offensiva e a calciare un pallone che, rimpallato, beffa Festa già a terra sul lato opposto. 2-3. Generosamente la squadra di Mister Turrini ci prova inserendo nel finale anche Ceravolo e Gentile per forzare un pareggio insperato sul finire del primo tempo, ma nei 4 minuti di recupero non riesce a creare occasioni pericolose. Finisce 2-3 per il Mantova, che prosegue il percorso da capolista del Girone A di Serie C NOW.