Fiorenzuola alla ricerca di punti salvezza: vietato sbagliare contro l’Alessandria

Per il Fiorenzuola, ancora un’opportunità importante per la classifica e un solo obiettivo: la vittoria. Dopo il flop con la Giana, il mezzo fallimento con la Pro Patria, il numero delle gare a disposizione per fare punti, prima del termine del girone d’andata si riduce sempre di più. Oggi, contro l’Alessandria, al Moccagatta (ore 16.15) si aspetta la reazione della squadra per dare davvero il via ad una vita nuova, dell’inizio dichiarato di un campionato che doveva cominciare due turni fa ma del quale non si è ancora vista una via concreta di accesso.

È uno scontro che vale tantissimo dove il pari potrebbe avere poco significato al contrario dei tre punti. Non solo per il Fiore ma anche per l’Alessandria che ha posto allo stesso modo i rossoneri in cima alle priorità. L’obiettivo è lo stesso, avviare senza indugi la corsa verso la salvezza.

Probabili formazioni

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani, Rota, Ercolani, Gega, Ciancio, Mastalli, Nichetti, Foresta, Nunzella, Siafa, Gazoul. Allenatore: Pirozzi

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Oddi, Nelli, Stronati, Di Gesù, Morello, Ceravolo, Anelli. Allenatore. Turrini