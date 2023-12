“Vietato sbagliare”. È già aria di spareggio per il Fiorenzuola contro Novara

È già aria di spareggio quello di oggi pomeriggio tra Fiorenzuola e Novara. Fischio di inizio alle 18.30 al Pavesi. “Vietato fallire” parola di mister Francesco Turrini. Lo scontro tra pericolanti è di scena al Comunale e il Novara che affronta il Fiorenzuola in questo scontro diretto, parte sulla carta col favore del pronostico. I rossoneri lamentano assenze in ruoli critici; nell’ultimo turno ha messo la giusta grinta con la Triestina rischiando persino di vincere prima di cedere nel finale. Ora che i problemi societari sono stati risolti con l’avvento della cordata guidata da Lo Monaco, si punta tutto sul mercato.

Intanto oggi i rossoneri non dovranno perdere di vista alcuni uomini novaresi come il bomber Scappini oppure D’Orazio e Corti tutti a quattro reti. E in tema di assist, attenzione a Donadio che ne ha già firmati quattro. Tra gli azzurri da rilevare la presenza del difensore piacentino Davide Bertoncini (1991), ex anche del Piacenza.

Il Fiorenzuola parte con tanti problemi di formazione ma per farcela dovrà dare davvero tutto e mettere la massima grinta. La lista degli assenti riguarda in primo luogo i difensori e inizia con gli squalificati Potop e Cremonesi mentre Nava non recupera dai guai che si trascina da tempo. Rientra Gentile, sebbene con il problema alla spalla. Turrini ha convocato anche due difensori dalla Primavera, Pirola e De Vuono. Manca infine Morello nella batteria degli esterni.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Sorzi, Gentile, Bondioli, Silvestro, Sussi, Di Gesù, Di Quinzio, Stronati, Oddi, Alberti, Ceravolo. A disposizione: Guadagno, Grisendi, Pirola, De Vuono, Anelli, Nelli, Oneto, Seck, Beretta, Musatti, Kenzini, Omoregbe, Gonzi. Allenatore: Turrini.

NOVARA (4-3-3): Desjardins, Calcagni, Boccia, Bertoncini, Migliardi, Speranza, Di Munno, Ranieri, Donadio, Corti, D’Orazio. A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Bonaccorsi, Khailoti, Bagatti, Scappini, Martinazzo, Scaringi, Gerbino, Prinelli, Caradonna, Urso, Savini, Rossetti. Allenatore: Gattuso.