Tabbiani è ufficialmente il nuovo mister del Fiorenzuola, contratto di sei mesi

Il Fiorenzuola ha ufficializzato il ritorno sulla panchina rossonera di Luca Tabbiani, che prende il posto di Francesco Turrini, il quale torna a dirigere la formazione Primavera.

Tabbiani, che ha firmato un contratto di sei mesi, ha già seduto sulla panchina rossonera per ben 147 volte nel quadriennio 2019-2023 con la storica promozione in Serie C ottenuta nell’estate 2021, prima della conquista di due salvezze consecutive.

Nella prima metà di campionato, Tabbiani ha guidato per 12 giornate il Catania, nel girone C di Serie C.

Con lui, il nuovo staff rossonero sarà ampliato dall’arrivo di Michele Coppola come vice e di Paolo Bertoncini come preparatore atletico, con Ettore Guglieri che diventerà collaboratore tecnico.