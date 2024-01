Calcio mercato, la Befana porta due regali a Tabbiani: D’Amico e Maffei rossoneri

Due giocatori in arrivo al Fiorenzuola, un ritocco per il centrocampo ed uno per la difesa. Dall’Avellino arriva in prestito il jolly offensivo Felice D’Amico classe 2003. Nato a Palermo ex nazionale under 18 dove ha collezionato 6 presenze e 4 reti, vanta già un discreto curriculum. Scuola Chievo, con frequentazioni successive nei settori giovanili di Inter e Sampdoria ha poi disputato tre stagioni in serie C, una col Gubbio e due con la Pro Sesto. In estate è passato all’Avellino dove però non ha trovato spazio in particolare con l’avvento dell’allenatore Pazienza. Ha giocato più che altro in coppa Italia dove ha messo a segno anche un gol. D’Amico è un trequartista capace di giocare anche sulla fascia mancina e in alternativa pure come punta centrale.

Qualche giorno in più, salvo accelerazioni, ci vorrà per definire dal Catania, l’arrivo del terzino Mattia Maffei che Luca Tabbiani ha avuto alle sue dipendenze nella città etnea. Diciannove anni, ex Cavese, ruolo terzino sinistro, Maffei ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. Due partite in campionato e tre in coppa Italia