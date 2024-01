Parte la missione salvezza di Luca Tabbiani. Contro il Renate la prima di 19 finali

Parte la seconda vita in rossonero per Luca Tabbiani. Diciannove partite per la salvezza. Il “nuovo” Fiorenzuola del mister ligure comincia oggi contro il Renate – fischio di inizio alle 14 – il girone di ritorno e il faticoso percorso per una rimonta che si preannuncia ardua, ma i rossoneri ci provano. Il tecnico tornato sulla panchina da una settimana ha molto lavoro da compiere per portare la squadra ad un rendimento di continuità che sia efficace e in linea con i desideri di salvezza.

Molto dipenderà dall’arrivo dei rinforzi giusti per colmare le evidenti carenze tecniche emerse durante il girone d’andata e in buona parte anche dal superamento delle continue assenze per infortuni che attanagliano la squadra. Oggi sono fuori Oddi, Nava , Ceravolo, Di Quinzio, Beretta cui si aggiunge lo squalificato Sussi. In panchina ma per onor di firma in quanto non in buone condizioni, Potop e Morello. Si accomoderà in panca anche il neo arrivato D’Amico pronto eventualmente a subentrare