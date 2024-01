Ceravolo calcia al cielo un rigore, per il Fiorenzuola classifica da paura

Doveva essere la partita della svolta dalla quale riprendere il cammino verso la salvezza e invece il Fiorenzuola non è andato oltre lo 0-0 nel match interno con la Pro Sesto. Scontro diretto il cui risultato scontenta tutti: i valdardesi restano al penultimo posto e attendono il match di domenica 14 gennaio, auspicando un nuovo ko dell’Alessandria che segue i rossoneri a due lunghezze di distacco. Al Pavesi è andata in scena una sfida poverissima di contenuti tecnici: incredibili gli errori sottoporta commessi dagli attaccanti di entrambe le formazioni tra i quali anche il calcio di rigore fallito nel finale da Ceravolo che ha sparato il pallone da tre punti alle stelle. Anche il secondo tentativo di Luca Tabbiani di conquistare i tre punti dal suo ritorno a Fiorenzuola fallisce e ora la classifica fa davvero paura. Cinque le gare senza vittoria per Morello e compagni attesi domenica prossima dalla trasferta sul campo dell’Albinoleffe.



LA CRONACA

Al 5’ prima grande occasione per gli ospiti che sfruttano un disimpegno errato nella propria trequarti del Fiorenzuola; Bussaglia riceve il filtrante e si trova solo davanti a Sorzi, ma il tiro è centrale e bloccato dal portiere rossonero.

Prova a rispondere il Fiorenzuola con Nelli che sente il piede caldo da fuori area e ci prova un paio di volte dalla distanza (con palla fuori); al 24’ grande occasione per i rossoneri con un bel traversone sul primo palo, da sinistra, del neo arrivato Maffei, con Oneto che mette di poco fuori l’incornata di testa.

La Pro Sesto riesce a costruire una clamorosa occasione al 27’, con Bussaglia che scambia con Kristoffersen e centra sul secondo palo, ma Bruschi in area piccola mette fuori a porta ormai sguarnita.

Il Fiorenzuola prova il colpaccio al 30’ in una partita vibrante, con Morello che prova la volée sul cross da destra di Sussi ma trova la respinta di Del Favero.

Al 38’ ottima azione a tutto campo dei rossoneri, che partono dall’impostazione di Cremonesi per trovare sulla destra il cross dal fondo di Sussi, su cui Morello calcia a lato dal centro dell’area.

Al 62’ sugli sviluppi di un fallo laterale Ceravolo viene cinturato da Marianucci e messo a terra in area; per l’arbitro è calcio di rigore, ma lo stesso Ceravolo dagli 11 metri mette alto sopra la traversa.

La Pro Sesto prova a mettere fuori il naso al 74’, quando sugli sviluppi di un traversone del neo entrato Boscolo Chio è Maurizii da posizione molto defilata a mettere a lato.

All’86’ il pubblico rossonero grida al goal sul traversone di Morello, ma nella mischia tra Alberti e D’Amico il secondo mette incredibilmente a lato con la palla che tocca il palo esterno.

Nei 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Di Francesco, la Pro Sesto cerca sugli sviluppi di una mischia al 91’ di trovare il goal beffa, con il destro di capitan Gattoni che viene bloccato sulla sinistra da Sorzi.

I rossoneri sul corner al 92’ di D’Amico trovano il colpo di testa a lato di Cremonesi, mentre al 94’ il contropiede in campo aperto della Pro Sesto vede Kristoffersen arrivare solo davanti a Sorzi, ma il portiere rossonero compie un autentico miracolo salvando il risultato.

FIORENZUOLA-PRO SESTO 0-0

Fiorenzuola: Sorzi; Maffei; Potop (73’ Bondioli); Nelli (60’ Stronati); Oneto (60’ Mora); Ceravolo (79’ Alberti); Sussi; Morello; Cremonesi ©; Di Gesù; Anelli (60’ D’Amico). All. Tabbiani. A disposizione: Guadagno; Gentile; Gonzi; Seck; Silvestro; Brogni; Musatti.

Pro Sesto: Del Frate; Maurizi; Gattoni ©; Marianucci; Kristoffersen; Palazzi (20’ Ferro – 70’ Boscolo Chio – 87’ Florio); Bussaglia; Mapelli; Toninelli; Giorgeschi; Bruschi (70’ Sereni). All. Parravicini. A disposizione: Formosa; Botti; Petrungaro; D’Alessio; Marchisano; Toci; Giuerrisi.

Arbitro: Di Francesco da Ostia Lido – Assistenti: Luca Lisi da Firenze e Galasso da Torino – IV Ufficiale: Selvatici da Rovigo