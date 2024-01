Un campione del mondo a Fiorenzuola: Nelson Dida tra i giovani portieri rossoneri

Una mattinata da campioni del mondo per i portieri del Fiorenzuola, Matteo Sorzi e Jonah Guadagno. L’allenatore dei numeri uno rossoneri, Claudio Rapacioli, ha infatti ospitato sul campo d’allenamento di via Barani i suoi compagni del corso da preparatori per gli estremi difensori che sta frequentando al centro tecnico di Coverciano.

Fra questi, l’indimenticabile Nelson Dida, iridato con la nazionale brasiliana nel 2002 e storico portiere del Milan targato Ancelotti. Umile e disponibile come sempre dimostrato in carriera, Dida ha osservato con piacere l’allenamento per i portieri guidato da Rapacioli, insieme ai colleghi Vincenzo Benvenuto (giovanili Bologna) e Alfredo Magni (oggi al Monza, fra le altre ex allenatore del Carpaneto).

Attenti anche gli occhi del coordinatore del corso di Coverciano, Gaetano Petrelli: “Abbiamo trovato strutture di qualità e un ottimo livello di allenamento. Credo che Rapacioli sia un vero valore aggiunto per questa società”.