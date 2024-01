Stronati saluta Fiorenzuola e approda al Crotone dopo 131 presenze in rossonero

Si separano le strade di Fiorenzuola e Riccardo Stronati. Il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo al Crotone, secondo in classifica nel Girone C di Lega Pro. Arrivato in rossonero nella stagione 2020/2021, Stronati è stato protagonista nella cavalcata che ha portato la formazione valdardese dalla Serie D in Serie C siglando 30 presenze, 7 reti e 8 assist all’attivo.

In Lega pro Stronati ha disputato tre stagioni con la maglia del Fiorenzuola, dove in 83 presenze complessive è riuscito a totalizzare altre 7 reti e 2 assist. Nella stagione in corso, Stronati ha accumulato 18 presenze (di cui 14 con la fascia da capitano al braccio).